Truckers weten Maasvlakte Plaza goed te vinden

Havenbedrijf Maasvlakte Plaza is tevreden over de eerste twee maanden van de beveiligde parkeerplaats voor truckers. De Maasvlakte Plaza wordt intensief gebruikt.

"We zien dat van maandag tot en met donderdag de truckparking goed bezet wordt", vertelt operationeel directeur Ronald Paul. "In het weekend is het nog rustig maar begint de bezettingsgraad ook op te lopen."

Volgens Paul is het wildparkeren door truckers praktisch verdwenen "En Plaza kon twee keer ingezet worden als buffer om door een storm en een hack gestrande vrachtwagens op te vangen."

Maasvlakte Plaza is begin mei geopend. Er is plek voor 357 vrachtwagens. Ook zijn er sanitaire voorzieningen en is er een restaurant dat het goed doet.

"Onze lunches worden steeds drukker bezocht omdat we meer toeristen en zakelijke gasten ontvangen", vertelt restauranthouder Trudie Roskam. "In de avond blijft het druk tot sluitingstijd 23.00 uur."