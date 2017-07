Agenten halen chihuahua's uit smerige en hete blokhut

De politie Rotterdam-IJsselmonde heeft zondagmiddag twee chihuahua's uit een warme blokhut bij het volkstuinencomplex bij de Maeterlinckweg gered.

Er kwamen verschillende meldingen binnen van mensen die zich zorgen maakten om de hondjes.

Toen de politie een kijkje ging nemen, bleken de chihuahua's in relatief goede gezondheid te zijn. Het huisje was wel erg smerig, er was geen eten en drinken aanwezig en de temperatuur was flink opgelopen door het warme zomerweer.

De honden zijn uiteindelijk wel terug naar de eigenaar gegaan. Er is een proces-verbaal opgemaakt en de eigenaars krijgen binnenkort een nacontrole om te kijken hoe het gaat met de honden.