Paardentram rijdt weer door centrum van Brielle

Na 200 jaar keert de Paardentram weer terug in Brielle. Vanaf maandag kan er een nostalgisch ritje worden gemaakt tussen de Bedevaartskerk en het Historisch Museum Den Briel.

"Het museum kwam met de vraag of er met een treintje of iets anders nostalgisch ritten verzorgd konden worden", vertelt Liesbeth Klee van de Brielse Belangenvereniging. "Dat kreeg een warm onthaal bij ons, dus dat hebben we in gang gezet."

Een ritje met de paardentram van het museum naar de kerk duurt ongeveer 20 minuten. Er worden ook ritten verzorgd tussen het parkeerterrein aan de Thoelaverweg en de binnenstad.

De tram blijft rijden tot en met 20 augustus. "Behalve als er andere evenementen zijn zoals de zomermarkten en de Brielle Blues", vertelt Klee.

Voor bezoekers van het museum en de Bedevaartskerk is het nostalgische tramritje gratis. Anders kost de rit twee euro voor volwassenen en een euro voor kinderen.