Dammers van Feyenoord naar Fortuna

Wessel Dammers vertrekt bij Feyenoord en gaat spelen voor Fortuna Sittard in de Jupiler League. De 22-jarige verdediger heeft een contract voor drie seizoenen getekend. Zijn verbintenis bij de Rotterdammers liep aan het einde van het seizoen af.

Dammers maakte in het seizoen 2014-2015 de overstap van de jeugd van Feyenoord naar de eerste selectie. Op 2 december 2014 maakte hij zijn officiële debuut in de Europa League-wedstrijd tegen Standard Luik. In die periode werd hij ook verdediger in plaats van spits.

In het seizoen 2015-2016 speelde Dammers op huurbasis negentien eredivisieduels voor SC Cambuur. Voor Feyenoord kwam hij vorig jaar tot één officieel optreden: in het uitduel met Manchester United maakte hij zijn basisdebuut.