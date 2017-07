Sparta oefent ook tegen Club Brugge en Al-Saad

Sparta heeft twee oefenwedstrijden toegevoegd aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Alex Pastoor gaat oefenen tegen het Belgische Club Brugge en Al-Saad uit Qatar.

De wedstrijd tegen Club Brugge wordt op 19 juli gespeeld, in België. De ontmoeting met het Qatarese Al-Saad staat op het programma tijdens het trainingskamp in Oostenrijk en wordt afgewerkt op 29 juli. In Oostenrijk wordt ook tegen HSV gespeeld.

Sparta oefent voorafgaand aan de start van de eredivisie verder nog tegen VOC, Goes en Cambuur.