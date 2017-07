Mogelijk overlast in Bleiswijk door transport 61meter lange liggers

Nachttransporten voor het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer kunnen komende weken voor overlast zorgen. Er worden 31 liggers aangevoerd die ieder 61 meter lang zijn.

De liggers vormen de basis voor een viaduct over de A12. Ze zijn gemaakt in een fabriek in Koudekerk aan den Rijn en worden tijdelijk opgeslagen op het opslagterrein aan de Zoetermeerselaan in Bleiswijk.

Om het transport mogelijk te maken worden kruisingen in de buurt van het terrein aangepast. Zo worden borden en een lichtmast in de middenberm van de N209 bij de afrit A12 en de Kruisweg weggehaald. Ook worden verkeersregelaars ingezet.

Verkeer op de N209 en Kruisweg kan 's nachts tussen 18 juli en 18 augustus last hebben van de transporten.

Eind augustus gaat de A12 een weekend dicht tussen Zoetermeer en Bleiswijk als de liggers over de snelweg worden geplaatst.

Station Lansingerland-Zoetermeer is naar verwachting eind 2018 klaar.