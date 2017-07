Zakaria El Azzouzi naar Excelsior

Excelsior heeft zich voor het komende seizoen versterkt met Zakaria el Azzouzi. De 21-jarige Nederlandse aanvaller met Marokkaanse roots komt op huurbasis van Ajax over naar Kralingen.

Vorig seizoen speelde El Azzouzi nog bij stadgenoot Sparta, waar hij zijn aanvankelijke basisplaats kwijt raakte en weer terug naar Ajax ging. Hij speelde in totaal 34 duels in Eredivisieverband en was hierin 9 keer trefzeker. De jonge Ajacied speelde ook enkele wedstrijden als jeugdinternational voor zowel Marokko als Nederland.

Zakaria el Azzouzi is de vierde aanwinst tot dusver voor Excelsior. In een eerdere fase versterkten de Kralingers zich al met Desevio Payne, Lorenzo Burnet en Ali Messaoud. Excelsior hoopt op korte termijn ook een akkoord te bereiken met FC Eindhoven over de komst van Jinty Caenepeel, die in het verleden nog samenwerkte met trainer Van der Gaag.