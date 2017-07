Elvis Manu vervolgt carrière in Turkije

Elvis Manu in het shirt van zijn nieuwe club

Oud-Feyenoorder Elvis Manu heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller heeft een contract getekend bij Gençlerbirliği SK in Turkije.

Dat is een club die uitkomt op de hoogste niveau van Turkije. Elvis Manu liet vorige week aan RTV Rijnmond al weten open te staan voor een buitenlands avontuur, als er zich geen club uit de Nederlands top of subtop zou melden.

Vorig seizoen speelde Manu op huurbasis bij Go Ahead Eagles, maar hij wist niet te voorkomen dat de club degradeerde uit de eredivisie. Ook moest hij daar eerder vertrekken nadat hij een bericht op Social Media had geplaatst om Feyenoord te steunen in de race om de landstitel.