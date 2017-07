Wilt u uw kliko well done, medium of rare?

Foto: Gerco Gijsbers

Hete kolen van de barbecue in de kliko gooien is echt niet handig. In Meerkerk is op die manier een gft-container in brand gevlogen.

Oplettende buren zagen het op tijd en hebben de brand geblust. Wijkagent Gerco Gijsbers meldt dat de eigenaars van de container zijn ingelicht.