Ib Haarsma nieuwe hoofdredacteur RTV Rijnmond

Ib Haarsma, vanaf 1 september hoofdredacteur van RTV Rijnmond

Ib Haarsma is per 1 september de nieuwe hoofdredacteur van RTV Rijnmond. De 42-jarige Haarsma volgt Johan de Koster op, die later dit jaar met pensioen gaat.

Haarsma is momenteel eindredacteur bij WNL. Daarvoor was hij onder meer eindredacteur bij RTL en SBS6, en verslaggever bij RTV Noord-Holland. Haarsma: “RTV Rijnmond zit momenteel in een transformatie waarbij de omroep op radio, tv en online dichter bij het publiek wil staan." "Ik heb erg veel zin in deze uitdagende functie bij RTV Rijnmond en draag er graag aan bij om de regionale journalistiek op een hoger plan te krijgen."