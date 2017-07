Joël Thomas duikt op bij FC Oss

Joël Thomas in het shirt van FC Oss Foto: Twitter @fcoss_09

Joël Thomas vervolgt zijn voetbalcarrière bij FC Oss. De 30-jarige Frans-Ivoriaanse aanvaller komt over van FC Dordrecht en tekent een eenjarig contract. In de overeenkomst is een optie voor een extra seizoen opgenomen.

Thomas speelde in het afgelopen seizoen hij 32 wedstrijden voor FC Dordrecht, waarin hij zeven keer doel trof. Hij wilde vertrekken bij de Dordtenaren maar had wel de wens om in Nederland te blijven. FC Dordrecht heeft zijn vertrek al opgevangen met de komst van Denis Mahmudov naar De Krommedijk.