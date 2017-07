Milan Massop: van 'zeurpiet' tot basiskracht

Milan Massop

Milan Massop groeide in de tweede helft van het vorige seizoen uit tot vaste waarde in het team van Excelsior. Maar lange tijd leek voor de verdediger slechts een rol in de marge weggelegd. Nadat hij pas laat in de voorbereiding overkwam van FC Eindhoven, fungeerde hij op Woudestein aanvankelijk vooral als reservespeler. Tot frustratie van hemzelf. Hij zeurde bij coach Mitchell van der Gaag om een kans en wilde in de winterstop, toen die kans uitbleef, zelfs verkassen. Maar zijn geduld werd beloond...