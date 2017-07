Rotterdammer opgepakt in xtc-fabriek

xtc

De politie heeft een 33-jarige Rotterdammer opgepakt tijdens een inval in een loods in Waddinxveen. In de loods werden 200 duizend xtc-pillen gevonden en grondstoffen voor de drug.

Naast de Rotterdammer is ook een vrouw uit Waddinxveen opgepakt.



De politie kwam bij de loods terecht tijdens een groot onderzoek naar witwassen. Dat was opgestart na de melding van een aantal onverklaarbare contante geldstortingen en een tip dat iemand in een veel te dure auto rondreed. Het onderzoek leidde via Ridderkerk en Rotterdam naar Waddinxveen. De aanhoudingen waren twee weken geleden al, zo maakte de politie maandag bekend.