RET voert reisverbod voor bedelaars in

De RET gaat tijdens de zomermaanden actief bedelaars weren. Om overlast voor reizigers te verminderen, wordt een reisverbod voor bedelaars ingevoerd. Bedelaars kunnen voor een periode van maximaal drie weken uit de metro worden geweerd.

Rotterdam heeft de afgelopen 10 jaar steeds meer last gekregen van grote groepen professionele bedelaars uit Midden- en Oost Europa. Ze zijn vooral tijdens de zomermaanden actief.

Volgens de RET is de werkwijze van de bedelaars intimiderend en agressief. Vaak gaat het bedelen gepaard met zakkenrollerij en andere vormen van georganiseerde misdaad.

Voorheen kregen de bedelaars alleen een proces verbaal. Dat hielp niet, omdat het vaak gaat om mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats. Controleurs zagen de bedelaars steeds terugkeren. "Soms zelfs dezelfde week nog. Ons personeel voelde zich hierdoor machteloos", vertelt RET-directeur Maurice Unck. "Nu hebben we een extra middel om ze te weren."

De bedelaars krijgen eerst een waarschuwing. Als ze vervolgens weer betrapt worden in de metro, krijgen ze een OV-reisverbod van maximaal drie weken. Ook worden ze overgedragen aan de politie. "De bedelaars komen in ons systeem te staan. En via de camera's en BOA's op de voertuigen worden ze herkend."