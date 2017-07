Duarte en Ache spelen zich in kijker bij Sparta

Talenten opleiden en verkopen is altijd een belangrijk verdienmodel geweest voor Sparta. De basisspelers Denzel Dumfries en Rick van Drongelen staan al enige tijd in de etalage en ondertussen staat de volgende lichting met Deroy Duarte en Ragnar Ache alweer klaar.

Het tweetal is pas achttien jaar, maar probeert zich in de voorbereiding te bewijzen aan trainer Alex Pastoor. Ragnar Ache scoorde al zeven keer in de voorbereiding en Deroy Duarte is definitief toegevoegd aan de trainingsgroep van het eerste team.

Beide spelers hebben er ook al een goed seizoen opzitten in de tweede divisie. Middenvelder Duarte werd met twaalf treffers topscorer van Jong Sparta en spits Ache maakte zeven treffers.