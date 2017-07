Rijnmond Nu presenteert De Boekenstroom

Alles over boeken!

De vakantie is nu voor de meesten écht begonnen. Dus is de E-Reader mee? Of is de koffer het maximum van 20 kilo overstegen doordat je die hebt volgepropt met papieren joekels? Laat je inspireren door Alek Dabrowski van de Boekenstroom! Onze Rijnmond Nu Huisrecensent heeft zich speciaal voor jou ondergedompeld in de boeken.

Maar het is twéérichtingsverkeer. Welk boek, of boeken, gaan met JOU mee naar de camping, het strand of verre oorden? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Twitteren doe je naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.

