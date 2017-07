Jens Toornstra tot 2021 bij Feyenoord

Jens Toornstra heeft maandag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem tot 2021 aan Feyenoord verbindt.

Eind mei bereikte Toornstra al een akkoord met Feyenoord over een contractverlenging, maar tot het ondertekenen van het contract was het door interlandverplichtingen en de vakantieperiode nog niet gekomen. Maandag sloot de Oranje-international weer aan bij de groep, waarna hij zijn nieuwe contract ondertekende.

Het nieuwe contract is een beloning voor zijn goede prestaties in het kampioensjaar van Feyenoord, waarin hij met veertien goals en negen assists een groot aandeel had.