Brand op boot in Biesbosch door barbecue

Hulpdiensten uit onze regio zijn maandagavond ingeschakeld voor een brand op een boot in de Brabantse Biesbosch.

Ongeveer twintig jongeren waren op een uitje in het natuurgebied. Tijdens het barbecueën ging het plotseling mis.

''We waren aan het barbecueën en opeens was er een steekvlam", zegt een van de jongeren. "De meesten dachten dat het een grapje was van iemand, maar dat bleek niet zo te zijn. Mensen sloegen achterover en sprongen gelijk uit de boot.''

''Een afdakje begon direct te branden. Daarna gooiden we continu water over de gasfles. Er kwam een boot van scouting langs. Die begon gelijk met helpen.''

Het schip voer op dat moment in de Sloot van Sint Jan en was volgens de brandweer moeilijk te bereiken.

Zowel de reddingsmaatschappij uit Dordrecht als een traumahelikopter uit Rotterdam verleenden hulp. Niemand bleek uiteindelijk gewond te zijn.