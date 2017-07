Rotterdam wil meer kwetsbare ouders overhalen tot geboortebeperking

Rotterdam gaat zwaarder inzetten op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare ouders. Dat zijn bijvoorbeeld verslaafde ouders, psychiatrisch patiënten of mensen met een verstandelijke beperking.

Volgens de gemeente is bij deze groep ouders vaak sprake van ongeplande en ongewenste zwangerschappen.

Ongepland omdat deze ouders geen voorbehoedsmiddelen gebruiken vanwege een gebrek aan kennis of geld om ze aan te schaffen.

En ongewenst omdat de ouders om wat voor reden dan ook hun kind niet kunnen laten opgroeien in een veilige omgeving.

In september vorig jaar werd een project aangekondigd om de vrijwillige anticonceptie te stimuleren. Het project ging volgens een gemeentewoordvoerder op 1 januari officieel van start.

Na een volgens de gemeente succesvolle proef was het de bedoeling om in heel 2017 vierhonderd ouders te benaderen, maar tot nu toe is met nog geen honderd vrouwen gesproken. 80 procent van hen koos vrijwillig voor geboortebeperking.

De gemeente Rotterdam hoopt vanaf 2018 jaarlijks vijfhonderd ouders te bereiken. Het aantal instellingen dat hierbij betrokken is, wordt uitgebreid. Ook wordt vaker gratis anti-conceptie verstrekt als dat nodig is.

Wethouder Hugo de Jonge wilde anticonceptie eerst verplicht invoeren voor bepaalde kwetsbare groepen ouders, maar kwam daar onder druk van de gemeenteraad op terug.