Meer jongeren in Rotterdam zoeken werk

Rotterdamse jongeren

Het aantal werkzoekende jongeren is fors toegenomen. In een jaar tijd steeg het aantal inschrijvingen bij het UWV onder 15- tot 25-jarigen van 4.292 tot 5.554 jongeren. Dat blijkt uit 'De Staat van de Jeugd in Rotterdam', een jaarlijks onderzoek van de gemeente.

Vooral de leeftijdscategorie 15- tot 20-jarigen is steeds vaker werkzoekend. Hun aandeel verdubbelde bijna in de cijfers. Volgens de gemeente komt dat doordat werkzoekenden zich sinds kort ook voor minder dan 12 uur kunnen inschrijven bij het UWV. Het gaat bijvoorbeeld om bijbaantjes. Er zijn ook andere berichten over de Rotterdamse jongeren. Zo steeg hun gemiddelde Cito-score met bijna een vol punt tot 533,9 punten, net goed voor een havo-advies. Bovendien maken minder jongeren zich schuldig aan criminaliteit. Het aantal misdrijven nam af van ruim 6700 in 2015 naar zo’n 5800 in 2016. Rotterdam telt ruim 200.000 jongeren van 0 tot 27 jaar. Dat is een derde van alle inwoners van de stad.