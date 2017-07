Onderzoek naar brandstichting in Rotterdamse Oase Bar

De Oase Bar na de brand

De politie stelt een onderzoek in naar de brand in de Schilderstraat in Rotterdam. Die brak in de nacht van zondag op maandag iets na 03.00 uur uit bij de bekende Oase Bar. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. Toen ze de achterdeur hadden geforceerd, vonden brandweerlieden binnen sporen van brandstichting.

De politie bevestigt dat er mogelijk sprake is van een misdrijf, maar kon verder nog niet ingaan op de zaak. De roemruchte Rotterdamse kroeg trok vooral in de jaren '50 en '60 veel nachtbrakers. Gasten kwamen van ver buiten de regio, samen met artiesten die na hun optredens nog een afzakkertje zochten. Ook Joke Bruijs kwam er als tiener. Samen met Gerard Cox speelde zij vorig jaar de hoofdrol in een theatervoorstelling over het legendarische café.