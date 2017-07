CDA Dordrecht: blokkeer komst radicale predikers

Het CDA in Dordrecht heeft raadsvragen gesteld over de islamitische prediker Tarik Ibn Ali. Hij hield een paar jaar geleden een toespraak in Wielwijk.

De man is onlangs in Groot-Brittannië opgepakt in een terreuronderzoek. Hij wordt in verband gebracht met een verijdelde aanslag op Mallorca. Spanje heeft om zijn uitlevering gevraagd. Justitie daar verdenkt Tarik Ibn Ali van het aanmoedigen van terrorisme.

De islamitische prediker heeft op 29 plaatsen in Nederland gesproken. In Gouda was hij onder meer actief als fondsenwerver voor de bouw van een moskee.

Het CDA wil weten hoe Dordrecht de komst van dit soort radicale sprekers in de toekomst gaat voorkomen.

"Onze stad kent vooral moskeeën waar de buurtbewoners zich inzetten voor het schoonhouden van de omgeving, huiswerkondersteuning, vrijwilligerswerk en begeleiding van jongeren. In het belang van hen die wel bijdragen aan onze samenleving moet hard worden opgetreden tegen mensen die zich niet willen houden aan onze normen en waarden", schrijft de partij op de eigen website.