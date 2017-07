Voormalig Sparta-coach Bogers wordt trainer NEC

Adrie Bogers wordt trainer van NEC. De voormalig Sparta-coach was aanvankelijk als assistent-trainer vastgelegd, maar gaat nu als eindverantwoordelijke aan de slag bij de club uit de Jupiler League.

NEC was op zoek naar een nieuwe trainer nadat Peter Hyballa in de slotfase van het vorige seizoen werd ontslagen. Een trainerswissel kon niet voorkomen dat de Nijmegenaren via de play-offs degradeerden uit de eredivisie.

Bogers was in het seizoen 2013/2014 coach van Sparta. Zijn dienstverband in Rotterdam duurde slechts een half jaar. Vlak voor de winterstop werd de Brabander ontslagen. Daarna ging hij aan de slag bij Willem II.