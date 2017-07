Vanaf een viaduct op de A29 bij Numansdorp is in de nacht van maandag op dinsdag een steen naar beneden gekomen. Die trof de voorruit van een Jaguar, waarin een flinke ster ontstond.

Het is niet duidelijk of de steen werd gegooid of dat 'ie spontaan van het viaduct tuimelde. De chauffeur van de chique auto raakte niet gewond.