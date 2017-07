Politie arresteert bewapende Franse snelheidsduivel

De man had twee vuurwapens en negenduizend euro cash bij zich. Foto: Politie Eenheid Rotterdam.

Op de Kralingseweg in Rotterdam is maandagmiddag een 30-jarige Fransman gearresteerd. Dat gebeurde na een heftige achtervolging, waarbij soms 160 kilometer per uur werd gereden.

Rond 15.30 uur zagen agenten dat een auto met een Frans kenteken door rood licht ging op de Westzeedijk. De chauffeur negeerde een stopteken van de politie en reed vol gas richting de A20 en A16. Meerdere politieauto's zetten de achtervolging in. De verdachte reed "als een malloot over vluchtstroken en baande zich een weg door het verkeer", zegt de politie. Omdat de agenten de situatie te gevaarlijk vonden, stopten ze de achtervolging. Op de afrit Kralingen van de A16 kwam de auto tot stilstand en ging de verdachte er lopend vandoor. Hij baande zich een weg door de berenklauwen naar het Brainparkterrein. De Fransman werd uiteindelijk ontdekt in een sloot langs de Kralingseweg. Daar trok een agente een pistool om hem te kunnen arresteren. In de tas die de man bij zich had zaten twee vuurwapens en negenduizend euro cash. Het geld, de wapens en de jeep Renegade waarin hij reed zijn in beslag genomen.