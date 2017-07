Een echte Pomp aan je voeten

De Mascolori schoen met print van Jeroen Pomp in het Natuurhistorisch Museum (foto: Ronald van Oudheusden)

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam laat tot eind augustus het werk van Jeroen Pomp zien. De autistische kunstenaar staat bekend om zijn kleurrijke potloodtekeningen boordevol dieren en planten.

De expositie Vruchten, dieren, planten en schoenen is een samenwerking tussen het museum, Galerie Herenplaats en schoenenwinkel Mascolori uit Rotterdam. Het werk van Pomp is terug te vinden op een schoen uit de collectie van het merk en te zien in de tentoonstelling.

Jeroen Pomp (1985) heeft enorm veel thema's in zijn hoofd. Zijn kleurrijke tekeningen zijn een ware ontdekkingstocht voor het oog. Museumdirecteur Kees Moeliker heeft beloofd de speciale schoenen de gehele zomer te zullen dragen. Tot 20 augustus kan het publiek controleren of hij woord houdt.