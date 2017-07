Dordrecht verhoogt ambities Sportboulevard

De Sportboulevard in Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil samen met exploitant Optisport meer grote evenementen naar de Sportboulevard halen. Ook moet de dienstverlening worden verbeterd, zo blijkt uit een evaluatierapport.

Het complex, dat bestaat uit een ijshal, zwembad en turnhal, trekt nu jaarlijks 800 duizend bezoekers per jaar. Daarvan komt driekwart wekelijks één of meer keren. In 2014 bleef de teller nog steken bij een half miljoen bezoekers.

Bij de opening van de ruim 50 miljoen euro kostende Sportboulevard, in 2010, ging de gemeente al uit van 800 duizend tot één miljoen bezoekers per jaar. Dat dat aantal niet eerder gehaald werd kwam onder meer door de parkeertarieven.

Met de EK Korfbal en de World Cup Shorttrack haalde Sportboulevard aansprekende evenementen binnen. Gemeente en Optisport zeggen nu te streven naar minimaal vier topsportevenementen per jaar.

Sportwethouder Rinette Reynvaan gaat ervan uit dat de tevredenheid van gebruikers zal groeien door meer horeca en betere dienstverlening. Zo komt er bijvoorbeeld gezonde voeding voor talenten en topsporters.