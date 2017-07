Brand aan boord van een jacht in Poortugaal

Foto: @Ron_Buitelaar

Aan de Albrandswaardesedijk, op de grens tussen Rhoon en Poortugaal, heeft een zeventien meter lang jacht in brand gestaan. De brand ontstond in de machinekamer. Daar was eerst alleen rook te zien, maar later ook vlammen.

Aan boord van het jacht waren twaalf personen. Zij konden het schip, dat aan het varen was, tijdig naar de wal sturen en verlaten. Twee bluswagens hebben de brand bedwongen. De brandweer had onder meer een Cobra bij zich, een speciaal apparaat dat dwars door de zijkant van een schip kan blussen.