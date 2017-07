Vaak wordt ons bij Maxgoud / Diamant Centrum Rotterdam de vraag gesteld wat is deze diamant waard de prijs word bepaald door verschillende factoren hierbij de uitleg wat de prijs doet bepalen

De kwaliteit en waarde van de diamant komt voort uit vier eigenschappen:

Karaat

Het gewicht van de diamant wordt uitgedrukt in karaat. Eén karaat is verdeeld in 100 punten en gelijk aan 0.2 gram. Dus 50 punten is 0.5 karaat of 0.1 gram.

Kleur

Als je eerst naar een diamant kijkt, lijkt deze kleurloos. Als je beter kijkt zie je wel een gele of bruine schijn. Enkel een paar stenen zijn kleurloos en dus heel duur.

Zuiverheid

De zuiverheid is een eigenschap van de diamant die belangrijk is voor zijn kwaliteit. Als een specialist de diamant met vergrotingschaal 10x onderzoekt en geen fouten vindt, wordt de diamant als perfect aanzien. Een diamant met lichte fouten is nog steeds een mooie steen met schittering. Alleen is zijn waarde een stuk lager.

Slijpvorm

Hieronder verstaan we twee zaken: enerzijds de kwaliteit van het slijpen en anderzijds de vorm waarin de diamant geslepen is. Om de beste schittering te krijgen, moet de diamant perfect geslepen zijn. Te dik of te dun zorgt voor mindere reflectie. Men streeft naar optimale glans en schittering.

