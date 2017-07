Rotterdamse studenten mogen VS niet in 'omdat we moslims zijn'

Ze waren van plan er een mooie reis door de Verenigde Staten van te maken. Vijf volle weken lang. Maar de Rotterdamse hbo-studenten Ismail en Othmane zijn niet verder gekomen dan JFK Airport in New York. En van daaruit weer teruggestuurd. De reden? "Dat we moslims zijn."

Het duo had een visum voor de Verenigde Staten op zak en vloog afgelopen weekend via Londen de oceaan over. Op het Britse vliegveld was Othmane al aan de tand gevoeld. Door de Homeland Security. Een half uur lang. Daarna klonk het: goede reis en veel plezier!

Uren ondervraagd



Ismail: "New York, here we come!, zeiden we. Maar op JFK werd Othmane wéér apart genomen. En zes uur lang ondervraagd."

Othmane: "Ze wilden weten waarom ik vijf jaar geleden naar Saudi-Arabië was geweest. Nou, dat was voor de Oemrah, een kleine bedevaart. Daarna vroegen ze of ik misschien ook in Syrië was geweest. Ik dacht bij mezelf: ik snap niet hoe jullie die link kunnen leggen."

Ismail: "Ze vroegen me of Othmane extremistische gedachten had. Maar wij zijn geen jihadisten. We hebben nog nooit wat slechts gedaan of zijn nog nooit met de politie aanraking gekomen. Ismail en ik zijn gewoon studenten Engels in opleiding. We doen hbo en willen door naar de universiteit."

Racismekaart



Sinds de Amerikaanse president Trump aan de macht is, zijn Amerikaanse douaniers een stuk strenger bij het toelaten van reizigers, vooral als die uit landen als Syrië of Irak komen.

Ismail en Othmane kregen aanvankelijk gewoon een visum. Maar dat werd op het laatste moment ingetrokken, ondanks dat de mannen screenshots hebben van dat hun visum eerst wel was goedgekeurd.

Ismail: "Ik erger me altijd aan personen die al snel de racismekaart trekken. Maar bij ons was daar toch duidelijk sprake van. We zijn tegengehouden, omdat we moslim zijn."

Ook naar het geld dat ze in hun vakantie hebben gestoken, kunnen ze fluiten. Ze krijgen niks vergoed.

Mallorca



Vakantie vieren in de Verenigde Staten zit er niet meer in. Een vriend, die al op Mallorca is, nodigde hen uit om dan maar naar dat Spaanse eiland te komen. Dat gaat het duo doen.

Maar eerst staan ze, vanaf vliegveld Londen Heathrow, nog volop de pers te woord. Ismail: "Het is belangrijk dat ons verhaal gehoord wordt, zodat dit niet bij andere mensen wordt geflikt. Ik hoop oprecht dat dit niemand meer zal overkomen."