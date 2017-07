Pierre Janssen - In de greep van de kunst

Pierre Janssen (1926-2007): journalist, museumdirecteur van onder andere het Stedelijk Museum in Schiedam en tv-presentator. In de documentaire komen diverse mensen aan het woord die hem gedurende zijn indrukwekkende loopbaan meemaakten, zoals zijn dochter, beeldend kunstenaar Evelyne Janssen, Klaas Gubbels, Leen Timp, Hendrik Driessen en Max Meijer.

Pierre Janssen is voor een grote groep Nederlanders een begrip: hij is de lange, magere buitengewoon fascinerende presentator, die met trillende handen het televisieprogramma Kunstgrepen van de AVRO presenteerde. Jarenlang (van 1959 tot 1975) boeide hij op de zondagavond prime time een miljoenenpubliek. Janssen maakte kunst voor een breed publiek toegankelijk en invoelbaar en maakte op velen een onuitwisbare indruk.

In deze documentaire van Lex Reitsma komen mensen aan het woord die hem van zeer dichtbij en intensief hebben meegemaakt. Door persoonlijke gesprekken en uniek archiefmateriaal leert de kijker Pierre Janssen op een nieuwe manier kennen.

De documentaire wordt uitgezonden naar aanleiding van de dubbelexpositie Pierre Janssen - in de greep van kunst die gelijktijdig in het Stedelijk Museum Schiedam en Museum Arnhem te zien is.

De documentaire "Pierre Janssen - In de greep van de kunst" is 15 juli om 17:00 uur op TV Rijnmond te zien en daarna ieder uur herhaald.