Rotterdamse jongeren profiteren van economisch herstel

Jongeren in Rotterdam

Rotterdamse jongeren slagen er steeds beter in een baan te vinden. Uit cijfers van het UWV over 2016 blijkt dat steeds minder jongeren als werkzoekend staan ingeschreven.

In de leeftijdscategorie 15- tot 25-jarigen daalde het aantal Rotterdamse werkzoekenden van 5.559 in januari 2016 naar 3.981 begin dit jaar, een afname van bijna 30 procent.

Vooral jongeren van 15 tot 20 zijn minder op zoek naar een baan: 513 in januari 2016 tegenover 268 een jaar later. Dat is een afname van maar liefst 48 procent.

'Arbeidsmarkt trekt aan'

Volgens het UWV is er maar een simpele reden voor de daling aan te merken: "De arbeidsmarkt is enorm aan het aantrekken."