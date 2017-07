16-jarige Didi naar WK schapendrijven

Didi in de weer als schapendrijver

Didi Woning uit Bergschenhoek is 16 en heeft een passie voor schapendrijven. Ze is zo goed dat komend weekend meedoet aan het WK schapendrijven.

Het schapendrijven zit Didi in het bloed. Al zo lang ze zich kan herinneren is haar familie met de sport bezig. Zelf doet ze al sinds haar zesde mee aan wedstrijden.

Ze heeft de beschikking over een mooie kudde schapen en een aantal honden. "Joelle is mijn favoriet. Met haar kan ik echt lezen en schrijven, we voelen elkaar perfect aan."

'Ik maak kans'

De 16-jarige schapendrijver komt op het WK, dat voor het eerst in Nederland wordt georganiseerd, uit in de jeugdcategorie.

Over haar kansen op het WK kan Didi nog niet veel zeggen: "Ik doe mee, dus ik heb kans. Maar er zit zeker wel concurrentie bij."

Bij de senioren is er wel kans op Nederlands succes: "Serge van der Zweep is echt onze beste handler, die zou nog wel eens hoog kunnen eindigen."