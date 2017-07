Van der Heijden zet handtekening onder nieuw contract

Jan Arie van der Heijden. Foto: Erwin Spek (ANP)

Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden heeft een nieuw contract getekend. De verdediger, met wie Feyenoord in mei al overeenstemming bereikte over een langer verblijf in Rotterdam, ligt nu tot 2020 vast in de Kuip.

Na een wat moeizaam eerste seizoen was Van der Heijden vorig seizoen een vaste waarde in het kampioensteam van Feyenoord. Op de website van de Rotterdammers zegt Van der Heijden erg blij te zijn met zijn nieuwe contract en kijkt hij vooruit op het komende seizoen. ''Kampioen van Nederland blijven is een mooie uitdaging, terwijl we in augustus met de Johan Cruijff Schaal al de eerste prijs van het seizoen kunnen winnen'', vertelt de verdediger. ''Ook spelen we nog om de KNVB Beker en in de Champions League, dat zijn genoeg mooie uitdagingen voor de club en voor mezelf. Daar kijk ik heel erg naar uit.'' Maandag zette Jens Toornstra al zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis.