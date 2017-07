El Azzouzi: 'Kwaliteiten liggen ook op de counter'

Zakaria El Azzouzi heeft dinsdag de medische keuring ondergaan bij Excelsior en hoopt woensdag al mee te kunnen trainen met de selectie van trainer Mitchell van der Gaag. "Ik heb op allerlei manieren geprobeerd om zo fit mogelijk te zijn en wil snel aan de gang", zegt de spits.

Excelsior is na Sparta de tweede Rotterdamse club waar de geboren Rotterdammer op huurbasis voor gaat spelen. Bij de club uit Kralingen vertrokken deze zomer veel aanvallers en El Azzouzi hoopt een goede vervanger te kunnen zijn. "Excelsior speelt niet altijd op de helft van de tegenstander. Mijn kwaliteiten liggen ook op de counter."

El Azzouzi vertrok in maart plotseling bij Sparta, maar wil daar niet veel over kwijt. "Er is een aantal dingen gebeurd, maar dat is verleden tijd. Ik kijk liever vooruit", besluit El Azzouzi.