Niet op vakantie maar wel een pretpakket

Clyde met zijn zomerpretpakket

De zomermaanden staan bij veel mensen in het teken van op vakantie gaan. Maar wat nou als je ouders daar geen geld voor hebben? Het Nationaal Fonds Kinderhulp deelde dinsdag in Rotterdam de eerste zomerpretpakketten uit aan kinderen die in armoede leven.

In het pakket zitten onder meer spelletjes, boekjes en kaartjes voor leuke uitjes. “We willen dat deze kinderen als ze straks terug komen op school ook mooie verhalen kunnen vertellen over wat ze hebben beleefd”, aldus Jan Wezendonk van Kinderhulp. 300 pakketten

Volgens Nationaal Fonds Kinderhulp leven in Nederland 421.000 kinderen in armoede. 70% hiervan kan niet op vakantie. Via verschillende maatschappelijke organisaties hebben ouders zich aan kunnen melden. De belangstelling voor de 300 beschikbare pakketten was enorm. Meer sponsors

Het liefst zou Kinderhulp nog meer pakketten uitdelen: "Wij zijn een club die op allerlei manieren probeert centjes en goederen bij elkaar te harden. Met meer sponsoring kunnen we meer pakketten maken en dus ook meer kinderen blij maken", zegt Wezendonk. Ook de 10-jarige Clyde krijgt een Zomerpretpakket. Zijn moeder Dayanara vertelt dat op vakantie gaan er voor hem echt niet in zit. "Ik heb vijf kinderen en ik ben een alleenstaande moeder, dus bij ons kan niet zoveel. We zijn hier dus heel erg blij mee."