Crowdfundingshuwelijk: ja, ik wil

Ze moest en zou trouwen, en dus werd met crowdfunding zo ongeveer alles geregeld voor ras-Rotterdammer Laurence van de Polder en haar geliefde Marcel.

Uren na de huwelijksnacht op de Euromast doet ze haar verhaal. "Ik heb geen oog dicht gedaan. Je bent op de Euromast, daar ga je niet slapen, dat doe je thuis maar."

Enkele weken geleden deed ze op Radio Rijnmond een oproep waarin ze haar 'crowdfundingshuwelijk' uitlegde: het ontbrak het koppel aan geld.

Alles werd geregeld

Daarna is zo ongeveer alles geregeld wat nodig is voor een trouwerij: "Ik kan het zo gek niet bedenken of het werd gedoneerd."

Een vriendin bood aan om de trouwjurk te maken, een juwelier hoorde het verhaal en kwam met twee trouwringen aanzetten en een andere vriendin maakte het bruidsboeket. Er werd ook frisdrank geregeld en een trouwpak.

Vakantievriendje als ambtenaar

Als klap op de vuurpijl meldde de burgemeester van Winschoten zich om het huwelijk te voltrekken: "Hij belde me op. Het is een vakantievriendje van me van toen ik 17 was. Hij vroeg of we al een trouwambtenaar hadden", zegt Laurence lachend.

"Ik zei nee. 'Zou ik dat dan mogen doen?' vroeg hij." En zo was ook dat geregeld.

Trouwauto

Eén aanbod sloegen Laurence en haar Marcel af, dat was die van de Rolls Royce.

Laurence rijdt voor de RMC gehandicapten rond en ze wilde 'gewoon' in haar eigen taxi trouwen. "We zijn gewone mensen", verklaart ze.

De rest is geschiedenis. Laurence en Marcel zeiden allebei: 'ja, ik wil!"