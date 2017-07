LSVb: regel meer studentenwoningen

Rotterdam moet meer doen aan studentenhuisvesting. Er moeten meer woningen komen en er moeten meer initiatieven komen om het verhuren makkelijker te maken. Dat zegt de landelijke studentenvakbond (LSVb) naar aanleiding van een eigen onderzoek.

Rotterdam heeft een tekort van 4800 studentenwoningen. Studenten van de hogeschool of de Erasmus Universiteit die een eigen kamer in Rotterdam willen hebben, lopen vaak tegen wachtlijsten op.

Nieuwbouw

De Erasmus Universiteit heeft een aantal jaar geleden voor internationale studenten op de campus zelf woningen gebouwd. Een oud faculteitsgebouw is omgetoverd in een studentenflat.

Net buiten het terrein wordt nu een flat neergezet voor 280 kamers. Maar dat is niet voldoende vindt Pieter ten Broeke van de LSVb: "Er moet veel meer gebouwd gaan worden en het moet ook voor particulieren makkelijker worden om studentenwoningen te creëren".

Vergunning

In Rotterdam moet daar een vergunning voor worden aangevraagd. In vergelijking met andere studentensteden is het volgens de LSVb in Rotterdam moeilijk om die vergunning te krijgen.

"In bepaalde wijken wordt dat zelfs afgewezen. Wij vinden dat heel kwalijk. In de eerste plaats omdat je dan een rem zet op de komst van nieuwe studentenwoningen", zegt Ten Broeke.

Illegale circuit

"Aan de andere kant merken wij ook dat deze studenten in het illegale circuit aan een kamer moeten zien te komen." De LSVb waarschuwt dat de gemeente er dan geen zicht meer op heeft.

De gemeente Rotterdam stelt in een reactie zich niet te herkennen in de kritiek van de studentenvakbond. Er wordt stevig doorgebouwd aan studentenwoningen.