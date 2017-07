Kralingse voetbalrobots strijden op WK in Japan

voetbalrobot_uit_kralingen robot_op_het_voetbalveld2 voetbalrobot_closeup robot_op_het_voetbalveld

Het Lyceum Kralingen in Rotterdam is tijdens de schoolvakantie uitgestorven, maar in één klaslokaal wordt keihard doorgewerkt. Alle elektronicadelen, de sensoren, de software en de wieltjes van twee voetbalrobots worden nog eens gecontroleerd voor deelname aan de WK RoboCup eind juli in Japan.

Prototype

Dilara Genc (17) en Maciej Backiel (17) leggen de laatste hand aan de printplaat en het elektronische deel van de voetbalrobot. Hun teamleden Nawin Narain (17) en Lucas Wang (16) houden zich vooral bezig met de programmering. Met het ontwikkelen en uiteindelijk ook maken van het prototype zijn ze buiten de schooluren en vooral op de zaterdagen de afgelopen maanden bezig geweest. Wielkeuze

Het team kwalificeerde zich voor de WK in Nagoya door in de voorronde in Delft, een tweede plaats te bereiken onder meer door de slimme keuze voor het aantal wielen. Dat zijn er drie en daarmee zijn de robots extra wendbaar. Trots

Directeur van het Lyceum Kralingen, Ilyas Bagci, is trots op zijn leerlingen. Leerlingen van het Lyceum Kralingen zijn de afgelopen jaren al meerdere keren gekwalificeerd voor NK's, EK's en WK's Robotica. De school is ook de eerste havo/vwo waar programmeren als schoolvak in het curriculum wordt aangeboden. Ook basisscholen komen regelmatig op bezoek om de lessen bij te wonen. Dilara, Maciej, Mawin en Lucas gaan onder leiding van Maksud Disli, student aan de Erasmus Universiteit, 8 dagen naar Japan. Los van zijn kennis van robotica die hij vergaarde tijdens zijn vwo-opleiding op het Lyceum Kralingen, is hij ook qua reizen ervaringsdeskundige, want ook hij mocht destijds met zijn klasgenoten op reis. Sponsor

Voor Lucas is de reis naar Japan onzeker, het team zoekt nog naar sponsor die zijn reis wil financieren. Meer informatie daarover staat op www.roboticus.nl