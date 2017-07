Zijn die gele fietsen in Rotterdam wel zo fijn?

Je kunt ze in Rotterdam bijna niet meer over het hoofd zien: de fietsen met de knalgele velgen van oBike. Handig, maar de Rotterdamse journalist Francisco van Jole is nog niet echt positief.

Het van oorsprong Aziatische bedrijf heeft de fietsen door de hele stad verspreid. Met een app op je smartphone open je ze. Na gebruik zet je ze weer neer waar je wilt. Inmiddels is er ook kritiek op het fietsenplan.

Zware trapperij

Allereerst trappen de fietsen enorm zwaar. Hier klagen ook veel mensen over die op internet de app recenseren. "Als je zelfs moet trappen om de Willemsbrug AF te komen, vraag je je toch af of er niet iets mis is met de fiets", schrijft Roebenk in de App Store.

Bovendien kan het best prijzig zijn. "Iedere keer dat je hem van het slot haalt betaal je 50 cent", zegt Francisco van Jole. Winkel in, winkel uit wordt dan volgens hem al snel een dure grap.

Wat accepteer je eigenlijk?

Dan heb je nog de voorwaarden die je moet accepteren als je de app installeert. "Niemand leest ze", zegt van Jole. "Maar als je een ongeluk veroorzaakt, omdat de remmen van de fiets niet werkten, aanvaarden zij natuurlijk geen enkele aansprakelijkheid."

Volgens van Jole is oBike vergelijkbaar met Uber en Airbnb. Ze voeren hun bedrijfsmodel in, zonder dat ze de gemeente ervoor betalen.

"Elk bedrijf dat gebruik maakt van de openbare ruimte moet belasting betalen: De café-eigenaar die een tafeltje buiten zet, de winkelier die een reclamebord ophangt en de taxichauffeur die door de straten rijdt. Dit bedrijf verdient geld met het plaatsen van massa's fietsen en betaalt helemaal niets."

Fietskerkhoven

Nu is het nog leuk, zegt van Jole. "Nu zien de fietsen er nog goed uit, maar over een jaar zijn ze niet meer zo mooi."

In de Chinese hoofdstad Peking zijn verschillende bedrijven die deze fietsen plaatsen en daar is het volgens Van Jole uit de hand gelopen. "Er zijn daar complete fietskerkhoven ontstaan. Want als die fietsen stuk gaan worden ze niet gerepareerd."

Hij hoopt dat dat in Rotterdam anders gaat. "Anders wordt de fiets een wegwerpartikel."

Wethouder is positief

In Rotterdam zijn vooraf geen afspraken gemaakt met de gemeente over de fietsen. Wethouder Langenberg zegt daar wel mee bezig te zijn.

"Die fietsen worden voortdurend van de ene plek naar de andere plek verplaatst om te zorgen dat ze overal goed verspreid zijn. Als ze dan kapotte fietsen zien, dan is het volgens mij een kleine moeite om die mee te nemen, zodat ze uit het straatbeeld verdwijnen. Die afspraak willen we graag met hen maken."

'Heilige koe'

Langenberg is positief over het initiatief van oBike. "Sinds ik deze raadsperiode wethouder ben, heb ik gezegd: De fiets is de heilige koe in Rotterdam en als er initiatieven zijn om meer mensen op de fiets te krijgen, zoals dit, dan juich ik dat toe."

Van Jole is er nog niet gerust op dat alles goed geregeld wordt: "Als het bedrijf zegt: wij willen geen afspraken maken met de wethouder, dan is het afgelopen."

Het bedrijf achter de oBikes was niet bereikbaar voor commentaar.