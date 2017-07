Excelsior nipt langs Heinenoord

Excelsior heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd dit seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag miste veel kansen, maar wist tien minuten voor tijd toch de overwinning over de streep te trekken. In en tegen Heinenoord werd het 0-1.

De Kralingers startte met Stanley Elbers maar één echte aanvaller in de basisopstelling. Spits Mike van Duinen was niet fit genoeg om mee te doen en voor de kersverse aanwinst Zakaria El Azzouzi kwam het duel in de Hoeksche Waard nog te vroeg.

Dat Excelsior aanvallers miste bleek uit de hoeveelheid kansen die de ploeg om zeep hield. Uiteindelijk was het Luigi Bruins die na een voorzet van Anouar Hadouir de winnende binnen wist te koppen.