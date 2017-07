Politie pakt mannen op voor bizarre pesterijen

De politie heeft twee mannen opgepakt die worden verdacht van belaging. De slachtoffers kregen ten onrechte pizzabezorgers, escortdames en rouwauto's aan de deur, of werden opgezadeld met tijdschriftabonnementen.

De verdachten, een 24-jarige man uit Schoonhoven en een 25-jarige Rotterdammer, kennen de slachtoffers niet; het lijkt puur om pesterij te gaan.

Etentje

De zaak kwam aan het rollen toen een paar rechercheurs zaten te eten in Rotterdam. Er kwam een valse bestelling binnen. Toen de restauranteigenaar terug belde, werd haar de huid volgescholden.

Hierop startte de politie een onderzoek en dat maakte duidelijk dat de twee verdachten niet alleen in Rotterdam actief waren maar ook in Utrecht, Spijkenisse en Bodegraven slachtoffers hadden gemaakt.

Schilderklus

Een van de slachtoffers was een willekeurige schilder. De pesters belden hem op en lieten hem op grove wijze weten dat 'de muur niet goed geschilderd was'. Toen de schilder daar vervolgens boos om werd, kreeg hij te horen dat hij 'kapot gemaakt' zou worden.

Andere slachtoffers werden via een leningenforum gevonden. De verdachten zochten contact met mensen die een lening nodig hadden. Er werd gevraagd om een kopie van het identiteitsbewijs en andere persoonlijke gegevens.

Met deze gegevens openden de verdachten een bankrekening en begonnen ze met telefonische stalking, daarbij hevig scheldend.

Slapeloze nachten

De slachtoffers werden hoorndol van de pesterijen. Sommigen sliepen niet meer en waren doodsbang vanwege de dreigende taal van de verdachten.

Het tweetal is op heterdaad betrapt in een woning in Leimuiden. De mannen zitten vast en moeten eind september voor de rechter verschijnen.