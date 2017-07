Afgematte militairen bedwingen De Hef

Ze hebben al sinds zondag niet meer geslapen. Zijn van de ene oefening naar de andere gejakkerd. En woensdagochtend vroeg wacht hen - in de stromende regen - nog een verzoeking: de Hef beklimmen.

Ze, dat zijn militairen van de 112 Pantsergenie Compagnie. Majoor Alex is hun baas. Hij hoopt dat zijn manschappen zichzelf flink zullen tegenkomen. "Maniertjes die ze hebben aangeleerd om angsten te overwinnen werken niet meer nu ze zo moe zijn", zegt de majoor.

Hij wil weten hoe 'zijn' jongens omgaan met hoogtevrees en hoe ze extreme vermoeidheid te lijf gaan. Want volgend jaar zullen ze deel uitmaken van een flitsmacht van de NAVO. Een interventie-onderdeel dat ook wel Very High Redadiness Joint Task Force heet.

Bruggen



Dinsdag hebben de zogeheten genisten vier bruggen gebouwd in Hedel. Daarna zijn ze in rubberboten de Maas afgevaren. Zo'n honderd kilometer, midden in de nacht.

En dan is daar, woensdagochtend dus, De Hef. De mannetjesputters moeten eerst met hun eigen touw omhoog zien te komen en daarna abseilend naar beneden. Of ze onder alle omstandigheden doorgaan waar anderen stoppen is tot ongeveer 12.00 uur te zien vanaf de kade.