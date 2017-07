Regen, regen en nog eens regen

In Nieuw-Beijerland is al ruim 45 milimeter gevallen. Foto: @molendijk40 (Twitter)

Op sommige plekken in de regio Rijnmond is de afgelopen 24 uur al bijna net zoveel regen gevallen als normaal gesproken in de hele maand juli. Dat meldt onze weerman Ed Aldus.

In Hellevoetsluis en Ouddorp is woensdag rond 10.30 uur al meer dan vijftig milimeter regen gevallen, terwijl dit normaal gesproken in de hele maand juli 74 milimeter is.

Wateroverlast

Op sommige plekken is er ook sprake van wateroverlast. De brandweer Rotterdam-Rijnmond is al zeker acht keer uitgerukt voor waterschade, vooral op Goeree-Overflakkee en in Rotterdam.

Ook is knooppunt Kleinpolderplein op de A20 richting Hoek van Holland een tijdlang afgesloten geweest door de fikse regenval. Rond 11.00 uur was de weg weer vrij.



Hondenweer

Toch levert de regen ook leuke beelden op:

Ook een leuke video of mooie foto van de plensbuien gemaakt? Are you singing in the rain? Of juist niet? Stuur je foto of filmpje naar internet@rijnmond.nl!