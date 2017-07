Bureau van architect Koolhaas ontwerpt Facebookdorp in VS

OMA, het bedrijf van de Rotterdamse architect Rem Koolhaas, gaat in Californië een wijk ontwerpen voor onder anderen medewerkers van Facebook. Er komen 1500 appartementen, die voor een deel van de hand gaan voor prijzen die lager zijn dan marktconform en dus ook voor 'de gewone man' betaalbaar zijn.

Het is de bedoeling dat de Facebookgemeente in 2021 klaar is, compleet met een dorpsplein, winkelcentrum, kantoren en parken.

De klus wordt uitgevoerd door Oma New York, de Amerikaanse afdeling van het bedrijf. Facebook duikt in het vastgoed, omdat de woningmarkt in de Baai van San Francisco volgens het bedrijf oververhit is.

Facebook lijkt daar overigens zelf behoorlijk debet aan. In Menlo Park, tegenover het hoofdkantoor van Facebook, zijn de prijzen sinds de komst van het bedrijf in 2011 verdriedubbeld. Het bedrijf beloonde mensen die dicht bij het werk kwamen wonen met een bonus van 10.000 dollar.

Mensen die de gepeperde huur- en koopsommen niet meer konden betalen, zijn weggetrokken.