Sparta-aanwinst Chabot hoopt snel op veld te staan

Julian Chabot

Hij was een van de eerste versterkingen voor het komend seizoen die Sparta presenteerde: de Duitse jeugdinternational Julian Chabot. Maar omdat hij met Duitsland onder 19 meedeed aan het EK in Georgië, stond hij nog niet bij zijn nieuwe club op het veld. Dinsdag was hij aandachtig toeschouwer bij de oefenwedstrijd die Sparta speelde tegen VOC. Meedoen kon nog niet: Chabot hield een lichte blessure over aan het EK. Maar hij verwacht snel weer op het veld te staan.