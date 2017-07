Moeder van meidentrio OG3NE overleden

Isolde Vol-Malee, de moeder van Lisa, Amy en Shelley van het in Dordrecht geboren zangtrio OG3NE, is woensdag overleden. Na een lang gevecht heeft zij de strijd tegen een zeldzame vorm van kanker verloren.

Moeder Isolde was in mei nog aanwezig bij het optreden van de meidengroep tijdens het Eurovisie Songfestival in Kiev. Daar zong OG3NE 'Lights and Shadows', dat zij aan haar opdroegen.

“Wij vertrouwen er op dat haar strijdkracht, positiviteit, doorzettingsvermogen en eeuwige lach ons de kracht zal geven om door te gaan. Nu is er het grote verdriet", schrijft OG3NE in een verklaring op Facebook.

"We hopen dat iedereen onze privacy respecteert en ons de rust en ruimte geeft om dit grote verdriet een plaats te geven."

OG3NE zal al haar werkzaamheden tot nader bericht staken. Het afscheid van hun moeder zal in besloten kring plaatsvinden.