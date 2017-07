Oud-burgemeester Verver van Schiedam krijgt ongelijk bij rechter

Oud-Burgemeester Wilma Verver van Schiedam heeft de bodemprocedure verloren die ze had aangespannen tegen onderzoeksbureau BING.

Volgens BING was er sprake van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en een angstcultuur in de tijd dat Verver burgemeester was. Dat was tussen 2006 en 2011. Nog voordat het rapport werd besproken in de gemeenteraad trad Verver af.

Ze vond het rapport van BING 'onzorgvuldig' en wilde BING aansprakelijk stellen voor de door haar geleden schade.

De rechter gaat niet met haar mee. BING is op twee punten tekortgeschoten, luidt het oordeel, maar de algehele conclusie klopt nog steeds.



Doordat Verver deze zaak heeft verloren, kan ze geen schadevergoeding claimen bij het onderzoeksbureau.