Lars Veldwijk tekent bij FC Groningen

Lars Veldwijk speelt komend seizoen bij FC Groningen. De aanvaller wordt overgenomen van het Belgische KV Kortrijk, waar hij nog een doorlopend contract had. Veldwijk speelde in het verleden voor FC Dordrecht en Excelsior.

Kortrijk verhuurde de 25-jarige spits vorig seizoen nog aan het Noorse Aalesund. In november van dit jaar debuteerde Veldwijk voor het nationale elftal van Zuid-Afrika. Zijn vader is in dat land geboren.

Veldwijk speelde in het seizoen 2012/2013 voor FC Dordrecht, een jaar later verkaste hij naar Rotterdam. Ook bij Excelsior acteerde hij slechts een jaar, voor hij de overstap maakte naar Nothingham Forrest. Via PEC Zwolle kwam Veldwijk in België bij Kortrijk terecht.