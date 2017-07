Alcoholverbod en cameratoezicht in Dordrecht

Vogelplein Dordrecht

Dordrecht hoopt de overlast op het Vogelplein aan te pakken met een alcoholverbod. Vanaf vrijdag is het op het plein niet meer toegestaan alcohol te drinken. Bovendien komen er in het Weizigtpark camera's te hangen om de veiligheid in het park te vergroten.

Al jaren doet de gemeente pogingen om de overlast op en rond het Vogelplein terug te dringen. Groepen jongeren hangen er rond, intimideren mensen en rijden hard door woonstraten. Door het renoveren van woningen is de Vogelbuurt er volgens de gemeente al op voorruit gegaan, maar toch zijn de problemen nog niet voorbij. ''Voor kinderen is het soms ook akelig om te zien hoe dronken mensen zich gedragen'', aldus de gemeente. Het Weizigtpark telt vanaf vrijdag meerdere camera's om overlast tegen te gaan. Bovendien is het verboden alcohol te drinken in het park. Het cameratoezicht is tijdelijk. Ze hangen er tot 12 oktober.